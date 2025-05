Napoli, ancora in bilico il rinnovo di Meret: l’Inter spera nell’ingaggio a parametro zero

Da mesi si parla del possibile rinnovo di Alex Meret con la SSC Napoli ma, al momento, non c’è ancora nulla di ufficiale, con il club che continua a parlare con il procuratore del calciatore nel trovare un accordo che possa accontentare tutti. Nel frattempo, però, non è un mistero che sul calciatore ci sarebbe il forte interesse dell’Inter di Beppe Marotta.

Con Yann Sommer, attuale titolare tra i pali, che si avvicina ai 36 anni, l’Inter sta pianificando una transizione graduale verso il futuro. L’acquisto di Emiliano Martínez dal Genoa rappresenta un primo passo, ma Meret potrebbe essere la pedina ideale per garantire continuità e affidabilità nella porta nerazzurra.

NAPOLI, IL RINNOVO DI ALEX MERET ANCORA IN BILICO? L’INTER PRONTA A TENARE LO SGAMBETTO ED INGAGGIARE IL PORTIERE DELLA NAZIONALE ITALIANA A PARAMETRO ZERO

L’interesse dell’Inter, unito alla complessità delle trattative tra il portiere e il Napoli, potrebbe rappresentare un elemento di pressione ulteriore per la società partenopea. Mentre il club di Aurelio De Laurentiis continua a cercare un’intesa, la prospettiva di approdare in una squadra di alto livello come quella guidata da Simone Inzaghi potrebbe spingere Meret a valutare nuove opportunità per il prosieguo della sua carriera.

Con un mercato sempre più imprevedibile, l’Inter si prepara a cogliere un’occasione che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro del reparto difensivo. Saranno decisive le prossime settimane.