Napoli, ancora una trasferta vietata ai tifosi: una decisione che sa di ennesima penalità per la squadra di Conte

Non arrivano buone notizie per i tifosi della SSC Napoli. Nelle prossime ore, infatti, dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’ennesima trasferta vietata per i tifosi azzurri, ovvero la partita che si disputerà tra meno di dieci giorni allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Bari.

In attesa della decisione da parte del Prefetto, infatti, la sensazione è che ancora una volta i residenti in Campania non potranno seguire la propria squadra. Nello stesso turno di campionato, l’Inter sfiderà la Juventus.

LAZIO-NAPOLI VIETATA PER I PER I TIFOSI DEL NAPOLI RESIDENTI IN CAMPANIA? UNA DECISIONE CHE SA DELL’ENNESIMA PENALITA’ PER LA SQUADRA DI ANTONIO CONTE

Una decisione, l’ennesima, che sa di penalità per la squadra di Antonio Conte, anche perché spesso lo stesso comportamento non viene adottato per altre tifoserie. Lo stesso scenario si è avuto nell’ultima sfida contro la Roma. Proprio qualche settimana fa Antonio Conte decise di parlare di questa situazione: “Ci tengo a ringraziare i tifosi per l’affetto che ci hanno dato in partenza, è stato qualcosa di incredibile”.

2E voglio anche sottolineare una cosa: sono sei partite che i tifosi residenti a Napoli non possono venire a supportarci in trasferta. Spero che lo stesso metro venga usato anche per altre tifoserie. Capisco che ci siano delle ragioni dietro, ma spero si possa trovare un po’ di equilibrio”.