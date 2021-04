Napoli, Andrea Petagna via dopo un solo anno?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è pronto a rivoluzionare la squadra al termine della stagione, con il primo partente che dovrebbe essere proprio l’allenatore Rino Gattuso.

Nonostante i ripensamenti del presidente, il mister sembra intenzionato ad andare via dopo le discussioni avute ad inizio anno.

Oltre all’allenatore, anche alcuni calciatori rischiano la partenza, e tra questi ci sarebbe anche Andrea Petagna.

L’attaccante partenopeo potrebbe fare le valigie dopo un solo anno di maglia azzurra, una stagione non molto esaltante per il bomber che nell’ultimo periodo sta avendo non pochi problemi a causa di un infortunio.

Durante la sua stagione a Napoli, per il momento sono 31 le presenze di Petagna e solo 5 le reti messe a segno. Per sostituirlo, il presidente starebbe pensando ad un giocatore più esperto. Data la presenza sia di Osimhen che di Mertens, non è detto che vada via solo per fare cassa e non arrivi un sostituto.