Napoli, Anguissa ancora in dubbio sul rinnovo: idea Tonali?

Tra i rinnovi ancora in dubbio in casa Napoli c’è ancora da decidere la situazione del contratto di Anguissa, in scadenza a giugno. La sua permanenza in azzurro è tutt’altro che certa e nelle prossime settimane, a campionato terminato, verrà comunicata la decisione. In caso di addio, il Napoli potrebbe andare su un profilo come quello di Sandro Tonali.

È la notizia riportata da Gerardo Fasano, giornalista esperto di calciomercato, in un’intervista esclusiva al portale AreaNapoli. Fasano ha parlato dell’interesse del Napoli per l’ex Milan attualmente al Newcastle:

“Sandro Tonali è un calciatore che piace molto al Napoli, ma questo è risaputo da giugno. La società partenopea ha molti più soldi della Juventus, altra società interessata al giocatore, ma l’appeal della Vecchia Signora resta superiore. Tuttavia il club campano ha dalla sua Antonio Conte, un allenatore importante. Vedremo quello che accadrà nei prossimi mesi”.

“Per quello che concerne Frank Zambo Anguissa, il centrocampista nazionale del Camerun potrebbe lasciare il Napoli. Percentuali? Siamo sul sessanta, forse 70%. L’erede del centrocampista potrebbe essere Davide Frattesi, giocatore in forza all’Inter. Si tratta di un nome che spesso viene accostato al sodalizio campano, giocatore che piace molto ai partenopei”.

Situazione del centrocampo del Napoli della prossima stagione, dunque, da monitorare. L’addio di Anguissa è molto probabile e il suo rimpiazzo potrebbe comunque essere un calciatore di livello come Frattesi dell’Inter (attualmente ritenuto dagli addetti ai lavori insoddisfatto del suo scarso impiego) oppure Tonali che rappresenterebbe un suo ritorno in Serie A.