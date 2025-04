Napoli, Anguissa chiede la cessione ma intanto sembra confermata la PEC per rinnovo unilaterale

Nel suo canale Youtube, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del Napoli nelle scorse settimane soffermandosi, in particolare, su un calciatore: Frank Zambo Anguissa. In particolare, Moretto ha rivelato che il calciatore avrebbe chiesto alla dirigenza partenopea di prendere in considerazione un suo addio al termine della stagione.

“[…] Dettagli importante: Anguissa ha già avuto dei colloqui con il Napoli, il suo procuratore ha incontrato il club azzurro e il messaggio che viene fuori è di cambiamento. Il mediano per motivi anche familiari e personali, al di là di quelli sportivi, preme per cambiare aria a fine stagione”.

“In un certo senso ha chiesto la possibilità di essere ceduto qualora arriverà un’offerta adeguata, il Napoli non lo priverà di questa situazione, ma anzi gli verrà incontro. So che ci sono diversi club di Premier League molto interessati e c’è il Monaco in Francia che lo segue da vicino”..

Secondo le ultime indiscrezioni, però, il Napoli avrebbe già fatto recapitare al calciatore una PEC prevista dal contratto del centrocampista in cui la società aveva la possibilità di esercitare un rinnovo per un altro anno. A prescindere da tale decisione, il club azzurro non vuole andare allo scontro col calciatore ma instaurare un rapporto reciproco.