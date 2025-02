Napoli, Anguissa il nuovo Zielinski di Conte: il centrocampista è diventato un cecchino dell’area di rigore

Il Napoli di Antonio Conte, in questa stagione, ha svoltato soprattutto grazie al suo allenatore il quale ha saputo trasferire il suo carattere alla squadra e lottare per il primo posto nonostante le difficoltà di una squadra abbastanza corta e partenze illustri nel mercato estivo ed invernale.

Un calciatore su cui Conte ha subito puntato è stato André-Frank Anguissa. Il centrocampista azzurro la scorsa stagione è risultato tra i peggiori in campo mentre quest’anno il mister partenopeo non può fare a meno di lui.

L’ex Juventus ha visto nel centrocampista un calciatore capace di fare la differenza anche sotto rete e segnare gol decisivi per mettere in cascina punti importanti. Conte lo sapeva e per questo ha spronato il calciatore a dare di più anche sotto rete. Non a caso, al momento, questa è la migliore stagione realizzativa di sempre di Anguissa.

NAPOLI, LA SVOLTA DI ANTONIO CONTE: ZAMBO ANGUISSA TORNA AD ESSERE DECISIVO IN MEZZO AL CAMPO. E’ LUI IL VERO COLPO ESTIVO DELLA SOCIETA’ PARTENOPEA

Il caso più eclatante è sicuramente quello di Zambo Anguissa. Quest’ultimo può considerarsi davvero un nuovo acquisto rispetto a quello della passata stagione, un calciatore tutto nuovo che ora risulta decisivo in mezzo al campo. Ora da parte del centrocampista si aspettano delle conferme fino al termine della stagione.