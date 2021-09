Napoli – Anguissa, il retroscena sulla trattativa lampo col Fulham

Nelle ultime ore il Corriere dello Sport ha scritto riguardo alla trattativa lampo che ha portato Franck Zambo Anguissa a diventare un nuovo giocatore del Napoli. I tempi dell’operazione sono stati molto inusuali per il club partenopeo, solito ad impiegare sempre molto tempo per mettere nero su bianco un nuovo acquisto.

Ma nel caso del centrocampista centrale camerunense le circostanze hanno fatto la differenza. Anguissa infatti si è ritrovato in Championship con il Fulham, sicuramente non la giusta dimensione per un giocatore dalle sue caratteristiche. Allo stesso tempo il club inglese si è ritrovato con un ingaggio troppo oneroso da pagare al proprio tesserato in rapporto alla categoria frequentata.

Ecco allora che le parti hanno trovato un accordo che ha portato vantaggi a entrambi i club. Da una parte il Napoli ha finalmente acquistato un centrocampista centrale fisico ed abile nella distruzione di gioco, dall’altra parte il Fulham si è liberato (parzialmente) di un ingaggio pesante e di un giocatore scontento.

La società partenopea è così riuscita ad ottenere un ottimo centrocampista a prezzi di saldo, sfruttando le necessità delle varie parti in gioco. Addirittura il Fulham dovrà contribuire all’ingaggio del nuovo centrocampista azzurro, pagandone la metà.

Neanche la cifra fissata per il diritto di riscatto è sembrata molto elevata, anzi: 15 milioni di euro sembrano un buon compromesso, e potrebbero diventare anche pochi se Anguissa dovesse fare benissimo in questa stagione sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.