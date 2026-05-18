Napoli, arriva un’offerta per Anguissa: la controproposta di ADL

Con l’arrivo dell’estate, il Napoli è molto attento al mercato. La partecipazione alla Champions League garantirà al club azzurro maggiori risorse economiche.

Prima, però, di fare nuovi acquisti; il team partenopeo deve prima capire quali cessioni compiere e quale strategia adottare.

Per ora, in cima alla lista di coloro che probabilmente saluteranno il Maradona, c’è Frank Zambo Anguissa.

Stando a quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, il Besiktas avrebbe, non solo, già puntato il centrocampista; ma avrebbe anche fatto un’offerta da circa 15 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis, d’altro canto, non è attualmente disposto a scendere al di sotto dei 20 milioni. Non si tratta, tuttavia, di una grossa differenza. Nulla esclude, dunque, che nelle prossime settimane le trattative potrebbero concludersi con un accordo che accontenti entrambe le parti.