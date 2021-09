Napoli, Anguissa potrebbe partire titolare già contro la Juventus: la situazione

Il Napoli finalmente ha il suo centrocampista centrale: si tratta di Zambo Anguissa, arrivato nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato dal Fulham. Il calciatore camerunense risponde perfettamente all’identikit fornito da Luciano Spalletti per completare l’organico partenopeo.

Ecco allora che la sua presenza appare già imprescindibile per poter sostenere una stagione ad alti livelli su più fronti. Per tale motivo, come scritto nell’edizione odierne del Corriere dello Sport, non ci sarebbe affatto da stupirsi nel vedere Zambo Anguissa titolare già contro la Juventus, nell’impegno di sabato 11 settembre.

L’ingresso dell’ex Fulham nell’11 titolare del Napoli permetterebbe a Spalletti di adottare il tanto amato 4-2-3-1. Da capire rimane chi potrebbe far coppia con il nuovo arrivato. Il più indiziato a far spazio ad Anguissa, sulla carta, è Stanislav Lobotka.

Nelle prima due uscite stagionali però il centrocampista slovacco si è messo in grande mostra, dettando i tempi e recuperando palloni davanti alla difesa. Sarebbe molto difficile al momento accantonarlo a cuore leggero.

Con la concorrenza neanche Fabian Ruiz potrebbe quindi dormire sogni tranquilli, soprattutto con lo stato di forma in cui attualmente si ritrova. Ciò che è certo comunque è che Anguissa è stato preso per ricoprire un ruolo di primaria importanza nelle gerarchie del Napoli.