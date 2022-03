Napoli, Anguissa potrebbe recuperare per l’Atalanta

L’edizione odierna della Repubblica ha parlato di un possibile ritorno di Anguissa per il match contro l’Atalanta. Vediamo quindi i particolari dell’infortunio.

Infortunio Anguissa: prima diagnosi

Il centrocampista del Napoli salterà i prossimi impegni del Camerun a causa di un infortunio. Nel frattempo sono arrivati i primi esiti riportati dal Corriere dello Sport: “Dopo uno scambio di informazioni e documenti con il club azzurro, il responsabile sanitario del Camerun comunica che Anguissa salterà il doppio confronto in casa e in trasferta con l’Algeria, in calendario tra venerdì e martedì valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.

La motivazione: un risentimento alla coscia sinistra che Frank ha accusato nella partita di sabato contro l’Udinese. Una problematica muscolare non esattamente grave, ma tale da impedirgli di allenarsi regolarmente in gruppo e dunque di giocare. Già, impossibile pensare di recuperarlo così velocemente; ma in vista dell’Atalanta c’è qualche speranza. Lo staff medico del Napoli lo valuterà giorno dopo giorno, ma il menù di questa settimana è già stilato: terapie, tanto per cominciare, ed eventualmente palestra e una tabella di lavoro differenziato”.

Speranza per l’Atalanta

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica, il centrocampista potrebbe comunque rientrare per il match contro l’Atalanta.

“Le condizioni fisiche di Anguissa sono state ieri al centro di una lunga giornata di incertezza, fino a quando non sono filtrati nel pomeriggio dal Napoli dei segnali incoraggianti. A comunicare la notizia dell’infortunio del centrocampista era stata infatti come un fulmine a ciel sereno la federazione calcio del Camerun, che l’ha escluso con un comunicato dalla lista dei convocati per la doppia sfida contro l’Algeria” si legge sul quotidiano.