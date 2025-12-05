Napoli, Anguissa potrebbe ritornare con due settimane d’anticipo: rientro già a metà gennaio?

Il Napoli deve fare i conti con i problemi a centrocampo e quindi l’infortunio di Zambo Anguissa, uno dei perni assoluti dell’undici di Antonio Conte. L’assenza di Anguissa pesa soprattutto per le sue caratteristiche uniche: fisicità, capacità di strappo, equilibrio in fase difensiva e continuità nelle due fasi.

Conte perde un giocatore insostituibile nelle sue idee di calcio, costretto a ridisegnare il reparto con soluzioni meno naturali e con minutaggi più pesanti per gli altri interpreti. La mancanza dell’ex Fulham si è infatti già fatta sentire nella gestione dell’intensità e nella protezione della linea difensiva ed offensiva.

Nonostante la preoccupazione iniziale, dagli ultimi controlli emergono però segnali incoraggianti: il recupero di Anguissa potrebbe essere più rapido del previsto. I tempi di recupero stimati parlano di poco più di un mese, con una possibile rientrata a metà gennaio 2026. Inizialmente si era parlato di febbraio.

Una notizia che dà un po’ di respiro a Conte, soprattutto in vista dei primi impegni del nuovo anno, nei quali il Napoli avrà bisogno di profondità e solidità in un calendario particolarmente fitto.