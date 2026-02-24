Dopo oltre tre mesi di stop, il percorso di rientro di Zambo Anguissa è stato tutt’altro che lineare. Il centrocampista del Napoli era finito ai box a causa di un infortunio che lo ha costretto a un lungo periodo di inattività, rallentando inevitabilmente il suo contributo alla squadra in una fase delicata della stagione.

Una volta recuperata la condizione, però, Anguissa è stato nuovamente frenato da un problema alla spalla, accusato proprio quando il rientro sembrava ormai imminente. L’intoppo fisico lo ha costretto a rimandare ancora una volta il ritorno in campo, facendogli saltare il programma previsto dallo staff tecnico e medico.

La svolta è arrivata nella giornata di oggi, quando il camerunense si è finalmente rivisto in campo al centro sportivo di Castel Volturno. Durante la seduta di allenamento, Anguissa ha lavorato regolarmente con il gruppo, dando segnali incoraggianti e rassicurando direttamente Antonio Conte sulle sue condizioni fisiche.

Alla luce delle sensazioni positive emerse negli ultimi allenamenti, cresce l’ottimismo in casa azzurra: Anguissa dovrebbe essere convocato per la prossima sfida di campionato contro il Verona. Un rientro atteso e importante, che permetterebbe al Napoli di ritrovare uno dei suoi elementi chiave in mezzo al campo dopo una lunga e complicata attesa.