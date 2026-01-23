Napoli, Anguissa salta anche la Juventus: non c’è una data per il suo ritorno in campo

La sfortuna continua ad accanirsi su Zambo Anguissa. Quando tutto lasciava pensare a un rientro ormai imminente, con il centrocampista camerunense pronto a rimettersi a disposizione di Antonio Conte, ecco arrivare una nuova battuta d’arresto con un nuovo infortunio in allenamento.

Una notizia che pesa, soprattutto perché il giocatore era ormai vicino al ritorno in campo dopo settimane di lavoro mirato e gestione attenta dei carichi. Invece, il nuovo stop cambia ancora una volta i piani: Anguissa salterà la Juventus e non sarà convocato da Conte per il big match, privando il centrocampo azzurro di una pedina fondamentale per equilibrio, fisicità ed esperienza.

Al momento, il club ha scelto la linea della prudenza. Per il centrocampista si proseguirà con terapie conservative, evitando qualsiasi forzatura che potrebbe aggravare la situazione. Una decisione condivisa tra staff tecnico e sanitario, ma che inevitabilmente alimenta l’incertezza sui tempi di recupero.

Ed è proprio questo l’aspetto più delicato: non esiste ancora una data certa per il rientro di Zambo Anguissa. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, con l’obiettivo di riportarlo in campo solo quando sarà pienamente guarito. Nel frattempo, Conte dovrà trovare soluzioni alternative, sperando di poter riabbracciare presto uno dei pilastri del suo centrocampo.