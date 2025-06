Napoli-Anguissa: trattativa in salita per il rinnovo, il club propone un’offerta al ribasso

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa al Napoli è avvolto nell’incertezza. Il centrocampista camerunese, pilastro del centrocampo azzurro, ha avanzato una richiesta di rinnovo contrattuale con un ingaggio di 5 milioni di euro annui, forte dell’interesse di club sauditi disposti a offrirgli cifre simili

Il Napoli, noto per la sua politica salariale oculata, ha risposto con una controproposta inferiore, ritenendo la richiesta dell’entourage del giocatore troppo elevata. Attualmente, Anguissa ha un contratto fino al 2027, con un’opzione di rinnovo automatico già esercitata dal club. Tuttavia, la volontà del giocatore di ottenere un adeguamento salariale potrebbe portare a una rottura se non si raggiungerà un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Il club partenopeo ha fissato un prezzo di circa 25 milioni di euro per una possibile cessione del centrocampista, cifra che potrebbe attrarre diversi club, soprattutto in Arabia Saudita, dove l’interesse nei confronti del giocatore è concreto e crescente.

La situazione è delicata e il Napoli dovrà valutare attentamente le prossime mosse. Anguissa è stato un elemento chiave nella conquista dello scudetto e nella stagione successiva, dimostrando grande affidabilità e qualità. La sua eventuale partenza rappresenterebbe una perdita significativa per il centrocampo azzurro, che già dovrà essere rivisitato in base alle esigenze del nuovo allenatore.

Situazione spinosa

Il direttore sportivo Giovanni Manna e Antonio Conte, appena diventato campione sulla panchina napoletana, dovranno decidere se accontentare le richieste del giocatore o iniziare la ricerca di un sostituto all’altezza. La trattativa è ancora aperta, ma il tempo stringe e una decisione dovrà essere presa prima dell’inizio della nuova stagione.

In conclusione, il rinnovo di Anguissa è in bilico e il Napoli dovrà trovare un equilibrio tra le esigenze economiche del club e le ambizioni del giocatore per evitare una cessione che potrebbe indebolire sensibilmente la squadra.