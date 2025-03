Napoli, Anguissa verso l’addio: due grandi nomi della Nazionale italiana per sostituirlo?

Sandro Tonali potrebbe essere il grande acquisto a centrocampo della SSC Napoli in caso di addio Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista della Nazionale italiana ha una valutazione che rientra tra i parametri societari del club partenopeo il quale potrebbe arrivare ad investire 50 milioni di euro per rinforzare la mediana.

Il centrocampista 24enne del Newcastle Utd, in Premier League, potrebbe rappresentare una pedina importante per il Napoli di Conte in ottica UEFA Champions League, soprattutto in caso di partenza di Anguissa.

NON SOLO SANDRO TONALI, ANCHE DAVIDE FRATTESI NEL MIRINO DELLA SSC NAPOLI PER RINFORZARE IL CENTROCAMPO IN CASO DI ADDIO DI ZAMBO ANGUISSA. LO RIVELA REPUBBLICA

“[…] L’eventuale presupposto è uno solo: il club azzurro potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi soltanto se arrivasse un’offerta davvero importante, accompagnata ovviamente dalla volontà del giocatore di provare una nuova esperienza”.

“I club di Premier League sono in agguato e il Napoli non si farà trovare impreparato in caso di partenza di Anguissa. Davide Frattesi, già cercato a gennaio, resta un’idea da poter sviluppare per dare nuova linfa alla mediana”, rivela il noto quotidiano.