Napoli, Antonio Conte: “Bisogna rinforzare la rosa”

Antonio Conte dribbla abilmente la domanda sullo Scudetto e sposta l’attenzione alla costruzione di un Napoli pronto per le sfide future. Durante la conferenza stampa successiva alla vittoria contro il Torino, il tecnico ha usato una dialettica precisa e mirata, rivolta non solo alla stampa ma anche al presidente Aurelio De Laurentiis.

Alla domanda se il Napoli possa essere considerato una squadra da Scudetto, Conte ha scelto di mantenere i piedi per terra: “Oggi era la 14esima partita: vedendo un po’ le altre squadre, come si sono attrezzate anche in vista degli impegni in Europa, e se dovessimo essere bravi ad entrare in Europa, dovrai rinforzare questa rosa…Lo deve sapere il presidente”.

Un Napoli ambizioso

L’allenatore ha sottolineato che, con gli attuali 21 giocatori di movimento, il Napoli sta affrontando con efficacia un calendario che comprende campionato e Coppa Italia, ma ha lasciato intendere che questo non sarà sufficiente per competere su più fronti a livello internazionale.

Nonostante il pragmatismo, Conte ha elogiato la crescita del gruppo: “Al di là del risultato, vedo un gruppo che cresce come collettivo. È tangibile, è palese, che ciò che stiamo facendo è in crescita”.

Le parole di Conte delineano un Napoli ambizioso ma consapevole dei passi ancora necessari per consolidarsi ai massimi livelli. Una chiara richiesta di supporto per il mercato, accompagnata dall’apprezzamento per l’attuale gruppo che sta reggendo bene la pressione e mostrando segnali di crescita costante.