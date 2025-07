Napoli, Antonio Conte blocca la partenza di Zanoli: sarà confermato per il prossimo anno?

A sorprendere in queste ore è il destino di Alessandro Zanoli (classe 2000), vicinissimo a un rinnovo del proprio impegno con il Napoli. La svolta è legata in modo diretto alla trattativa – al momento in stand-by – che riguardava Juanlu Sánchez, esterno classe 2003 in arrivo dal Siviglia.

Fino a pochi giorni fa, Zanoli sembrava destinato a lasciare la squadra di Conte, dopo un prestito al Genoa. Il suo nome era stato inserito in trattative, tra cui l’operazione per portare Ndoye al Napoli. Tuttavia, la performance convincente nell’amichevole contro l’Arezzo, dove è stato schierato come esterno offensivo, ha ribaltato le previsioni. Il giovane terzino ha dimostrato doti di duttilità tattica e fisicità, che parevano catturare l’attenzione dello staff tecnico, guidato da Antonio Conte.

Secondo il Corriere dello Sport, l’inserimento di Zanoli nella rosa come alternativa credibile a Giovanni Di Lorenzo spiega la netta frenata nell’acquisto di Juanlu Sánchez. Lo spagnolo, reduce dagli Europei U21, aveva già un accordo con il Napoli e il suo trasferimento era in fase avanzata. Ora però è tutto sospeso: la trattativa è stata messa in pausa, con una possibile revisione del progetto tecnico azzurro.

Il Napoli, dunque, si sta muovendo su due fronti: valutare la conferma di Zanoli, valorizzandone le potenzialità interne, oppure – solo in caso di scelta opposta – riprendere i contatti con il Siviglia per il cartellino di Juanlu. Un’operazione che resta aperta, ma che non appare oggi una priorità .