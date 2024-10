Napoli, Antonio Conte crede in Folorunsho: sarà il jolly del mister pugliese

Il Napoli continua la preparazione a Castel Volturno, con Michael Folorunsho che è stato completamente reintegrato in squadra nelle ultime settimane. Il centrocampista, che aveva vissuto un’estate complicata, è a disposizione del tecnico Antonio Conte, dopo un chiarimento tra le parti.

La campagna trasferimenti del Napoli ha messo in evidenza l’ambizione del club di mantenere una rosa altamente competitiva, nonostante l’impegno sia concentrato solo su campionato e Coppa Italia. La squadra partenopea vuole assicurarsi di avere alternative di qualità in ogni reparto, incluse opzioni extra come Folorunsho, che può rappresentare un valore aggiunto.

MICHAEL FOLORUNSHO IL JOLLY DI ANTONIO CONTE ALLA SSC NAPOLI: IL MISTER VEDE NEL CENTROCAMPISTA EX HELLAS VERONA UN GRANDE POTENZIALE. UNA SOLA PARTITA (CONTRO LA JUVENTUS) GIOCATA FINO A QUESTO MOMENTO DAL 2019

Il centrocampista, che ha preso parte all’Europeo con l’Italia di Spalletti, ha vissuto una situazione difficile durante l’estate, caratterizzata dalla mancata cessione all’Atalanta e da un periodo trascorso ai margini della squadra, allenandosi con i giocatori in uscita.

Tuttavia, la sua situazione è cambiata radicalmente con il reintegro ufficiale in rosa, avvenuto prima con l’iscrizione formale alla lista di Serie A e poi con la scelta di Conte di puntare su di lui per la stagione in corso.