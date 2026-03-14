Napoli, Antonio Conte è pronto a puntare sui giovani il prossimo anno

Coli Saco, di proprietà del Napoli, ha dimostrato con la maglia dell’Ancona nella passata stagione tutte le sue potenzialità. Il centrocampista aveva collezionato un totale di 5 gol e un assist in 24 partite disputate, confermandosi come un pilastro. La sua crescita è stata evidente, tanto che è stato considerato una delle sorprese più brillanti della stagione di Serie C. Ora, con la maglia della Casertana, si sta mettendo in mostra.

Lo scorso anno fu portato in ritiro da Antonio Conte ma alla fine si optò per la cessione in prestito. Antonio Conte è pronto a valutarlo di nuovo durante il prossimo ritiro estivo di cui prenderà sicuramente parte.

LE CARATTERISTICHE DI COLI SACO ARRIVATO DAL MILAN AL NAPOLI: ANTONIO CONTE HA BISOGNO DI UN CENTROCAMPISTA CON LE SUE QUALITA’ IL PROSSIMO ANNO?

Con la sua giovane età, classe 2002, e la stazza imponente di quasi due metri, Saco si prospetta come un profilo interessante anche per gli azzurri. Il suo rendimento attuale lo renderà sicuramente oggetto di valutazione da parte del Napoli.

Coli Saco rappresenta sicuramente una bella sorpresa per il club azzurro, anche se difficilmente resterà in azzurro. Conte lo valuterà a Dimaro la prossima estate. Nulla è scontato, il mercato è ancora fermo e Conte valuta tutti i ragazzi che mostrano qualità e voglia di mettersi in gioco.