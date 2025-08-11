Napoli, Antonio Conte ha sempre avuto un debole per Nico Paz: possibile inserimento già a gennaio 2026?

Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato, e tra i nomi sul taccuino della dirigenza spicca quello di Nico Paz, giovane fuoriclasse del Como capace di incantare con il suo talento cristallino. Il giocatore, diventato ormai un punto di riferimento per il club lombardo, è considerato una vera e propria stella del futuro.

Il Como non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello a cuor leggero: la valutazione fissata è di 50 milioni di euro e, secondo indiscrezioni, sarebbero già arrivate offerte importanti dalla Premier League, tutte prontamente respinte. Una chiara dimostrazione di quanto la società punti su di lui.

Per il Napoli l’acquisto a oggi appare impossibile, complice anche la volontà del Como di trattenerlo almeno fino a fine stagione. Tuttavia, il tecnico Antonio Conte, da sempre grande estimatore di Nico Paz, non ha mai nascosto il suo interesse. Ecco perché la pista potrebbe tornare calda a gennaio 2026, quando le condizioni di mercato potrebbero essere più favorevoli.

L’idea di vedere Nico Paz con la maglia azzurra fa già sognare i tifosi: un innesto giovane, talentuoso e con margini di crescita enormi, perfetto per il progetto tecnico di Conte. La prossima finestra invernale potrebbe trasformare questo sogno in una trattativa concreta.