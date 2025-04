Napoli, Antonio Conte lascia a fine stagione? Il ritorno di Maurizio Sarri scalderebbe i tifosi

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte potrebbero dirsi addio al termine della stagione. I nomi in cima alla lista sono quelli di Allegri ed Italiano ma, la dirigenza partenopea ha sempre stupito e spiazzato tutti, così come due anni fa in cui, tra i quaranta nomi, alla fine è arrivato Rudi Garcia, poi Mazzarri ed infine Calzona.

Per questo motivo non è da sottovalutare neanche il possibile ritorno in Campania di Maurizio Sarri, il quale ha ancora un conto in sospeso con la piazza azzurra, ovvero quello di vincere lo Scudetto.

MAURIZIO SARRI ED IL POSSIBILE RITORNO ALLA SSC NAPOLI IN CASO DI ADDIO DI ANTONIO CONTE A FINE STAGIONE: COME GIOCHEREBBE IL TECNICO TOSCANO E QUALI ACQUISTI?

Il mister sicuramente giocherebbe con il 4-3-3, ma ci saranno dei cambiamenti rispetto alla squadra attuale In porta Meret sarà confermato ma potrebbe esserci un secondo portiere di pari livello come ad esempio Milinkovic Savic. In difesa un grande acquisto che potrebbe arrivare dall’Arsenal: Jakub Kiwior.A centrocampo stuzzica l’idea Sudakov. Forti i nomi di Ferguson e Frattesi In attacco, invece, è forte l’attenzione per Lucca e David. Anche se il sogno sarebbe Gyokeres dello Sporting Lisbona. Sarà poi necessario rinforzare ulteriormente la panchina. Come attaccante sinistro, Paixao o Lens.

Questo, quindi, potrebbe essere il nuovo Napoli con un investimento di circa 200 milioni di euro: Meret, Di Lorenzo, Kiwior, Buongiorno, Olivera, Lobotka, Sudakov, McTominay, Paixao, Politano, Gyokeres.