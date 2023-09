Napoli, Antonio Conte per salvare una stagione: la reazione del mister e l’ingaggio richiesto

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è già sul banco degli imputati. Il feeling tra il mister non è mai scattato con i tifosi azzurri, i quali hanno invaso il web da commenti con il #Garciaout. Ciò che preoccupa maggiormente è il gioco azzurro, con i leader dello scorso anno che non sembrano più a proprio agio.

Per questo motivo ci sarebbe già un nome pronto, eventualmente, a subentrare al tecnico azzurro: Antonio Conte. L’ex allenatore della Nazionale italiana e della Juventus sarebbe il jolly di Aurelio De Laurentiis nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto con Rudi Garcia.

Ciò che preoccupa il presidente azzurro è tuttavia l’ingaggio dell’italiano, il quale percepiva oltre 15 milioni di sterline in Inghilterra. Per ritornare in panchina e soprattutto in Italia, però, Conte sarebbe disposto ad una cospicua riduzione del suo ingaggio, ma non sotto i 6 milioni di euro a stagione, ovvero la stessa cifra richiesta per un suo eventuale ritorno in Nazionale prima dell’arrivo di Spalletti.

I rapporti tra Conte e De Laurentiis sono sempre stati ottimi, con il mister che non ha mai nascosto la sua voglia di diventare allenatore del Napoli. Il giornalista Paolo Esposito ha infatti rivelato la reazione del mister italiano ad una sua domanda circa il possibile approdo in Campania: “Io nuovo allenatore del Napoli? Ti assicuro che ci andrei a piedi. Oltre ad avere una squadra importante è anche una bellissima città. Io, poi, sono del Sud”.