Napoli, Antonio Conte perde un altro titolare per la prossima partita di campionato

Antonio Conte continua a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni che sta complicando il lavoro quotidiano a Castel Volturno. Tra assenze pesanti e recuperi che tardano ad arrivare, il tecnico è costretto a rivedere continuamente le proprie scelte. Una situazione tutt’altro che semplice in un momento cruciale della stagione, con il calendario che non concede tregua.

Oltre ai degenti di lungo corso, che restano ancora ai box senza certezze sui tempi di rientro, arriva un’ulteriore tegola in vista della sfida contro la Roma. Conte dovrà infatti rinunciare a un altro titolare fisso, riducendo ulteriormente le rotazioni a disposizione. Un problema che incide soprattutto sull’assetto difensivo.

Contro il Genoa, infatti, è arrivata l’espulsione di Juan Jesus, episodio che pesa e non poco. Il difensore brasiliano sarà costretto a saltare il prossimo impegno per squalifica, lasciando scoperto un reparto già in difficoltà. Una perdita importante, considerando l’esperienza e l’affidabilità garantite finora dal centrale.

Ora Conte è chiamato a trovare soluzioni alternative, valutando adattamenti e scelte obbligate. La gestione delle energie diventa fondamentale per evitare nuovi stop e arrivare pronti agli scontri diretti. Contro la Roma servirà una prova di carattere, nonostante le difficoltà, per non rallentare la corsa agli obiettivi stagionali.