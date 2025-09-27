Napoli, Antonio Conte preoccupato: contro il Milan mezza difesa fuori per infortunio

Antonio Conte è molto preoccupato in vista della sfida di stasera alle 20.45 a San Siro contro il Milan. L’allenatore del Napoli sa bene che la trasferta contro i rossoneri sarà uno degli esami più duri della stagione, anche perché dovrà affrontarla con una difesa ridotta ai minimi termini.

Le assenze di Buongiorno, Rrahmani, Olivera e Spinazzola hanno aperto una voragine nel reparto arretrato, costringendo il tecnico salentino a studiare soluzioni d’emergenza. Il Milan, al contrario, arriva all’appuntamento in una situazione decisamente più serena.

Massimiliano Allegri ha recuperato i suoi uomini migliori e può contare su una rosa completa e in salute. I rossoneri, spinti dal pubblico di San Siro, cercheranno di sfruttare al massimo questo vantaggio per imporre da subito il proprio ritmo e mettere in difficoltà un Napoli in grande sofferenza numerica.

Per gli azzurri sarà un banco di prova non solo tecnico, ma anche mentale. Conte dovrà affidarsi alla compattezza del gruppo e alla capacità dei suoi di adattarsi, magari sacrificando qualcosa in termini di qualità per mantenere solidità ed equilibrio.