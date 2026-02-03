martedì, Febbraio 3, 2026
Calcio

Napoli, Antonio Conte sorride a metà: tanti recuperi ma l’uomo chiave è ancora a data da destinarsi

Moreno Zannone
0
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat

In casa Napoli, concluso il mercato invernale, si pensa ora al campo. Antonio Conte è ritornato a Castel Volturno con due nuovi acquisti, Giovane ed Alisson, ma, l’obiettivo principale del mister è quello di rivedere sul campo da gioco anche i calciatori che attualmente sono fermi per infortunio.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Rrahmani, Savic, Mazzocchi e Politano dovrebbero ritornare ad essere disponibili per la prossima partita contro il Genoa. Un’altra notizia positiva arriva sempre da Castel Volturno dove i calciatori, dopo mesi, possono finalmente rifiatare e sostenere una settimana tipo con una sola gara a settimana.

Tuttavia, per Antonio Conte non arrivano solo notizie positive. A Castel Volturno, infatti, ancora non si vede Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista azzurro è fermo ormai da oltre due mesi e non si ha ancora una data certa per il suo rientro in campo. SKY afferma che si tratta di un problema molto delicato che richiede la massima attenzione, giorno per giorno.

Al momento si spera di rivederlo almeno in allenamento tra due settimane. Attualmente, infatti, Anguissa starebbe lavorando a parte in attesa del recupero fastidioso che lo sta tormentando nelle ultime settimane.

