Napoli, Antonio Conte su Folorunsho: “Per me potete anche venderlo”

Antonio Conte ha deciso di rimanere al Napoli, a determinate condizioni. Deve essere lui, infatti, in qualità di tecnico a decidere quali saranno i prossimi acquisti della squadra. Lo stesso discorso può essere fatto anche per le cessioni.

Le intenzioni dell’allenatore sono state chiare: vuole per il suo team, soltanto, calciatori convinti di poter contribuire al futuro del Napoli. Nessuno da dover convincere o persuadere.

Lampante è il caso di Khvicha Kvaratskhelia. È deleterio trattenere un giocatore che, ormai, ha già deciso che quello non è più il suo posto.

Conte, tra i vari nomi proposti al tavolo, è stato molto chiaro su Folorunsho: “Per me potete anche vederlo”. Queste sono state le parole del tecnico a Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentis.

Pur, infatti, riconoscendo ed apprezzando le abilità del giocatore in prestito dalla Fiorentina, l’allenatore non lo ritiene una pedina fondamentale per la sua squadra. Il centrocampista, rimanendo, andrebbe incontro ad un destino certo. Giocherebbe, infatti, estremamente poco, data la predilezione del Mister verso altri soggetti. Per questi motivi, la società ha deciso di salutarlo definitivamente.