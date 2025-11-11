Napoli, aperta la Linea 7 Monte Sant’Angelo: fa parte delle “Stazioni dell’Arte”

Per chi proviene da Monte Sant’Angelo, il nuovo sistema di interscambi dà la possibilità di raggiungere più facilmente il centro di Napoli e le aree limitrofe. Il nodo di Montesanto consente ora la connessione con la Circumflegrea, la Cumana e la funicolare per il Vomero, oltre che con la Linea 2 e con le vicine fermate di Piazza Dante e Toledo della Linea 1. Un ampliamento che migliora la mobilità pubblica e offre un’alternativa concreta al traffico privato in una delle zone più dense della città.

Inoltre, c’è da sottolineare come adesso la stazione fa parte delle “Stazioni dell’Arte” di Napoli. All’interno sono presenti due monumentali installazioni dell’artista di fama internazionale Anish Kapoor posizionate ai due ingressi, quello a servizio del campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e quello nel quartiere Rione Traiano.