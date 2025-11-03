Napoli, apertura dallo United per Mainoo. Sky Svizzera: “Prestito con obbligo condizionato”

Il Napoli guarda con grande interesse al futuro e mette nel mirino uno dei giovani più promettenti del calcio inglese: Kobbie Mainoo del Manchester United. Il talento classe 2005 ha conquistato l’attenzione di mezza Europa e il club azzurro, secondo Sky Sport Svizzera, starebbe valutando seriamente la possibilità di portarlo in Serie A già a gennaio.

L’idea del club partenopeo sarebbe quella di avanzare una proposta studiata nei dettagli: prestito con obbligo di riscatto condizionato, una formula che consentirebbe al Napoli di testare il calciatore e, in caso di rendimento positivo, riscattarlo a titolo definitivo. Le condizioni per la trasformazione dell’obbligo sarebbero legate a presenze, obiettivi stagionali o risultati raggiunti. Una sorta di diritto ‘mascherato’ da ‘obbligo’ per concludere l’operazione.

Nel frattempo, gli agenti del giocatore hanno già avuto un confronto con lo United per discutere del suo futuro. Il club inglese, pur stimando molto il ragazzo, starebbe valutando la cessione temporanea per garantirgli continuità e crescita in un campionato competitivo come quello italiano.

Un aspetto non secondario riguarda la volontà del Manchester United di non cedere Mainoo in Premier League, per evitare di rafforzare rivali dirette. Questo dettaglio potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per il Napoli, pronto a inserirsi con decisione per assicurarsi uno dei prospetti più luminosi del calcio britannico.