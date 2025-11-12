Napoli, aria di rivoluzione a gennaio

Il mercato di gennaio potrebbe portare una ventata di novità in casa Napoli. Antonio Conte starebbe valutando una serie di uscite per sfoltire la rosa e permettere a chi ha trovato meno spazio di cercare continuità altrove. Diversi giocatori, infatti, non rientrano pienamente nei piani tecnici del mister e potrebbero salutare già nelle prossime settimane.

Tra i nomi in bilico figurano Marianucci, Mazzocchi, Vergara, Ambrosino, Noa Lang e Lorenzo Lucca. Per quasi tutti si tratterebbe di prestiti, destinati a garantire minuti e crescita, mentre per Mazzocchi e Lang si profila una cessione definitiva. Il Napoli vuole liberare risorse e spazi, anche in vista di eventuali rinforzi mirati.

Marianucci e Vergara potrebbero trovare destinazione in club di Serie B o in squadre di bassa classifica, dove avrebbero modo di maturare esperienza. Ambrosino, reduce da buone prestazioni nei precedenti prestiti, cerca un progetto tecnico che lo valorizzi. Il suo futuro sarà deciso nelle prossime settimane, ma l’addio invernale appare probabile.

ANCHE IL FUTURO DI LORENZO LUCCA IN BILICO? L’ATTACCANTE VUOLE RESTARE NONOSTANTE IL RITORNO IN SQUADRA DI ROMELU LUKAKU

Situazione diversa per Lorenzo Lucca, che nonostante il probabile ritorno di Romelu Lukaku, vuole restare per giocarsi le sue carte. Conte apprezza la sua disponibilità e la crescita mostrata negli allenamenti, ma molto dipenderà dalle strategie offensive del club. Da monitorare anche la posizione di Mathías Olivera, insidiato da un Gutierrez in netta ascesa. L’uruguaiano non è più intoccabile come in passato e la società valuterà eventuali offerte. Anche Meret, ora infortunato, sembra essere uscito dalle gerarchie del titolare con Milinkovic-Savic in ascesa.