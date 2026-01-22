Napoli, arriva il primo acquisto di gennaio: De Laurentiis compra il nuovo attaccante

Il Napoli di Antonio Conte inizia a muoversi con decisione sul mercato di gennaio. Dopo le cessioni di Lucca e Lang, il club azzurro chiude il primo acquisto della sessione invernale: Giovane, esterno offensivo dell’Hellas Verona, individuato come il rinforzo ideale per completare il reparto avanzato.

L’operazione nasce da una necessità ben precisa. David Neres, uno degli uomini chiave dello scacchiere offensivo di Conte, sarà costretto a restare ai box per quasi due mesi a causa della lesione rimediata nella partita contro il Parma. Un’assenza pesante, che ha spinto la dirigenza partenopea ad accelerare i tempi per garantire all’allenatore un’alternativa pronta e funzionale al suo sistema di gioco.

Giovane rappresenta un profilo giovane ma già rodato in Serie A, capace di agire su entrambe le fasce e di adattarsi alle richieste tattiche di Antonio Conte, che pretende intensità, disciplina e spirito di sacrificio anche dagli esterni offensivi. Al Verona ha mostrato personalità, buona tecnica e una crescita costante, elementi che hanno convinto il Napoli a puntare su di lui per questa fase delicata della stagione.

Con questo primo colpo, il Napoli manda un segnale chiaro: nonostante le uscite e l’emergenza infortuni, l’obiettivo è restare competitivo e dare continuità al progetto targato Conte. L’arrivo di Giovane potrebbe non essere l’ultimo movimento, ma rappresenta senza dubbio il primo tassello di un gennaio strategico per le ambizioni azzurre. Trattativa sulla base di un prestito con riscatto di circa 20 milioni di euro.