Napoli, arriva il rinnovo di un titolarissimo, Pedullà: “Guadagnerà 4 mln a stagione fino al 2024”

Il Napoli è al lavoro non solo per assicurare al nuovo allenatore Gennaro Gattuso i colpi adatti per rinforzare la squadra ma anche garantire la permanenza dei punti fermi. Dopo l’acquisto di Diego Demme dal Lipsia per poco meno di 15 milioni, la società partenopea ha perfezionato il rinnovo contrattuale di un titolarissimo, il centrocampista Allan.

La notizia era nell’aria da giorni e nelle ultime ore è arrivata la conferma anche da parte di Alfredo Pedullà, il quale ha rivelato anche le cifre che il giocatore percepirà fino al 2024. Nei prossimi quattro anni, infatti, il calciatore guadagnerà la bellezza di 16 milioni di euro, ovvero 4 milioni a stagione.

Il rinnovo di Allan sarebbe stato chiesto proprio da Gennaro Gattuso il quale ritiene il giocatore imprescindibile per il centrocampo partenopeo.

Alfredo Pedullà ha così rivelato ai microfoni di SportItalia: “Ora Allan guadagnerà 4 mln bonus compresi ma dovete pensate che prendeva 280.000 euro quando era all’Udinese. Non mi esprimo circa il fatto che lo meriti o meno ma sicuramente ha fatto grandi cose l’hanno portato a trovare un accordo su queste cifre importanti”.

Quindi, il Napoli sta per rinnovare il contratto di Allan. Le incomprensioni di qualche mese fa, sembrano superate. Nella sua esperienza con la maglia azzurra Allan ha sempre mostrato grandi qualità. Solo nell’ultimo periodo il giocatore è un po’ scomparso ma si tratta di tutta la squadra a non girare perfettamente.