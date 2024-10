Napoli, arriva il rinnovo: lo sponsor tecnico sarà ancora Armani

I partenopei hanno ufficialmente rinnovato il contratto che li lega ad Emporio Armani come sponsor tecnico. A renderlo noto è stato Tommaso Bianchini, dirigente partenopeo, in un’intervista al Corriere dello Sport

“La svolta è stata l’autoproduzione: De Laurentiis ci ha pensato, ha coinvolto un’icona assoluta come Armani, sua figlia Valentina in veste di stylist et voilà. Una genialata assoluta: la maglia è il passaporto, è l’emblema. Tra un po’ presenteremo la terza. E con Armani abbiamo rinnovato fino al 2028”. Così Tommaso Bianchini, dirigente del Napoli, ha annunciato il rinnovo del contratto di sponsorizzazione da parte di Emporio Armani con gli azzurri. Lo ha reso noto attraverso un’intervista al Corriere dello sport, parlandone in modo orgoglioso.

La partnership tra gli azzurri e il noto brand continua, ormai, dalla stagione 2021-2022 e che lo farà almeno fino al 2028. Una collaborazione molto remunerativa per entrambe le parti, specialmente per via dei costi della maglia del Napoli. I partenopei, infatti, hanno il prezzo di vendita più alto tra quelli in Europa, considerando patch e personalizzazioni varie

La maglia più costosa d’Europa

Come raccontato dal famoso sito di informazione sportiva “Calcio&Finanza”, infatti, il Napoli ha la divisa più costosa tra quelle europee. Un dato che non ha spaventato i tifosi, che hanno deciso di comprare comunque. Ecco cosa si legge dall’omonimo sito: “Si tratta di numeri in forte crescita negli ultimi anni. In particolare, infatti, analizzando il costo della singola maglietta (senza patch né personalizzazioni), emerge come nel 2016/17 una singola maglia costasse in media 74 euro: il prezzo in questi anni è salito del 21%, con un tasso di crescita annua di circa il 2%. I club di Premier League sono quelli che hanno visto crescere maggiormente i costi, con un aumento del 41% passando da 63 a 88,6 euro di media, mentre per la Serie A i prezzi sono saliti del 23% da 77,6 a 95,4 euro.

Nell’analisi, come detto, emerge come la Serie A sia il secondo campionato dove le maglie complete costano di più. Si va in particolare dai 155 euro per la divisa completa del Napoli fino ai 105 euro di Parma e Genoa, passando per i 133 euro di Inter e Lazio, i 130 euro della Roma, i 129 euro della Juventus e i 120 euro del Milan. Diverse le particolarità per quanto riguarda i club italiani, considerando ad esempio il caso del Venezia, che nelle scorse settimane ha messo in vendita una maglietta diversa rispetto a quella che viene utilizzata in campo da Pohjanpalo e compagni al prezzo di 120 euro, senza la possibilità di personalizzazione quantomeno online“.