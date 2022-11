Napoli: arriva il rinnovo per Anguissa, atteso quello di Lobotka

Frank Anguissa, centrocampista classe 1995, milita nel Napoli dalla scorsa stagione calcistica dove è arrivato, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo aver giocato con il Fulham in Premier League.

Anche per questa stagione si è confermato tra i titolarissimi di Spalletti nella rosa che tiene la vetta della classifica. Recentemente il club ha celebrato la sua prima doppietta in Serie A con un tweet sui propri canali social, l’idea era semplice: non Jacobs, non Bolt ma Anguissa.

Proprio per questo il presidente De Laurentiis ha voluto blindarlo in azzurro fino al 2025. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato pubblicato dalla SSC del club: “La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Frank Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027″.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, poi, ha informato i tifosi riguardo un altro imminente rinnovo in maglia azzurra. Si tratta Stanislav Lobotka la cui firma è attesa a breve.