Napoli, arriva il sì di Mario Hermoso. Tre difensori pronti all’addio, Conte non vuole musi lunghi

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del calciomercato della squadra partenopea. In particolare, gli azzurri sarebbero pronti a mettere a segno il quarto colpo estivo, sempre in difesa, dopo aver perfezionato gli acquisti di Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno: “Dopo l’ingaggio di Buongiorno il Napoli ha l’accordo vicino con Hermoso. Un sì “in parcheggio”. Con gli azzurri Hermoso andrebbe a guadagnare una cifra compresa tra i 3 e i 3.5 milioni di euro netti a stagione.

“Nelle ultime ore i manager dello spagnolo hanno ancora ridotto le proprie richieste di commissione ma Hermoso sa che deve attendere che il Napoli sfoltisca la difesa. Conte non ha fretta, la priorità era Buongiorno ed è stato accontentato. Ed Hermoso ha lasciato intendere che è disposto ad aspettare che il club risolva le proprie incertezze”.

HERMOSO ALLA SSC NAPOLI, RIVOLUZIONE NELLA DIFESA AZZURRA. NATAN, JESUS E OSTIGARD PRONTI ALLA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO: CONTE NON VUOLE MUSI LUNGHI ALL’INTERNO DELLA SQUADRA CHE NON GRADISCONO LA PROPRIA POSIZIONE

Sempre Il Mattino fa sapere che tre difensori azzurri, Natan, Juan Jesus ed Ostigard, potrebbero presto andare via a titolo definitivo. Il mister, infatti, vuole solo calciatori motivati e mandare via tutti coloro che non gradiscono la propria posizione all’interno della squadra.

“De Laurentiis da quest’oggi ha spostato il quartier generale in Val di Sole. Inizio giornata con breafing mercato con il ds Manna anche per fare il punto delle cessioni. Il Napoli deve vendere difensori centrali, due almeno se non addirittura tutti e tre: Natan, Jesus e Ostigard hanno già messo in moto i propri agenti, servono offerte preferibilmente per cessioni a titolo definitivo”.

“Conte non vuole trascinarsi a lungo musi lunghi, ovvero calciatori che sanno di non avere ruolo di primo piano. E che quindi non gradiscono”, riporta il noto quotidiano sportivo.