Napoli in pressing per Kobbie Maino: ADL pronto ad acquistare il centrocampista del Manchester United, le cifre

Il Napoli si prepara a muoversi con decisione sul mercato di gennaio. Dopo il grave infortunio di Kevin De Bruyne, che resterà fuori per diversi mesi, la società azzurra è pronta a intervenire per rinforzare il centrocampo e garantire ad Antonio Conte una pedina in più in vista della seconda parte di stagione.

L’obiettivo principale porta il nome di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista classe 2005 del Manchester United. Considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio inglese, Mainoo ha già mostrato grande personalità in Premier League e in Europa, attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui proprio il Napoli.

La dirigenza azzurra starebbe elaborando una prima proposta concreta: prestito di sei mesi da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Una formula che permetterebbe al club di contenere i costi immediati, ma al tempo stesso di garantirsi un investimento importante per il futuro. Il Manchester United, tuttavia, continua a valutare il calciatore circa 40 milioni di euro, e per questo la trattativa non si annuncia semplice.

Conte avrebbe già dato il suo assenso all’operazione, ritenendo Mainoo un profilo ideale per il suo progetto tecnico: dinamico, tecnico e con un grande margine di crescita. Il Napoli spera di sfruttare i buoni rapporti tra le due società e di anticipare la concorrenza, nella speranza di regalarsi un nuovo talento per il presente e per il futuro.