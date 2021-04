Napoli, arriva la bomba dalla Spagna: “De Laurentiis vuole Mourinho”

Anche se alla fine della stagione, tirando le somme, molto probabilmente i tifosi del Napoli saranno molto più soddisfatti di quello che si sarebbero aspettati all’inizio del campionato, ormai l’addio tra mister Rino Gattuso e la squadra partenopea sembra cosa certa.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, dunque, è già da mesi a lavoro per cercare quello che dovrà essere il prossimo conduttore della squadra, e vari nomi erano stati già fatti, tra cui anche quelli di big del calcio italiano e europeo, come quello di Luciano Spalletti.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore, diventano sempre più insistenti alcune voci dalla Spagna, che se si rivelassero fondate potrebbero letteralmente sconvolgere il calcio italiano: la dirigenza avrebbe preso contatti con Mourinho.

L’ex Inter, celebre in tutto il mondo per la sua tenacia ed il suo carattere forte, potrebbe fare al caso del Napoli. A riportare la notizia è stato il portale spagnolo fichajes.net, che avrebbe individuato nello ‘Special One’ l’erede di Gennaro Gattuso.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe tesserare l’ormai ex allenatore del Tottenham come nuova guida tecnica per la prossima stagione: una trasferimento che, se andasse in porto, potrebbe sconvolgere lo ‘status quo’ dell’attuale Serie A. In estate sarà tempo di decisioni e la scelta potrebbe cadere proprio sul coach portoghese”.

Per riuscire a dare corpo e concretezza a questa suggestione, però, bisognerà fare i conti con altre due società europee: il Valencia ed il Porto.