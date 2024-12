Napoli, arriva l’addio a zero per un attaccante

I partenopei hanno ufficializzato l’addio a zero di un calciatore a parametro zero. Il giocatore saluta i partenopei

L’ex Lazio Edoardo Della Salandra saluta ufficialmente il Napoli. Il giovane classe 2005 saluta la maglia partenopea, vestita solo 5 volte, e va via a parametro zero. L’attaccante era arrivato in estate dalla Lazio, ma a nulla è valso il fresco arrivo: l’addio è arrivato.

Per il giocatore cresciuto tra Urbetevere e Lazio c’è già, però, una nuova avventura. Infatti, ripartirà dall’Olbia in Serie D. Per lui sarà la prima effettiva presenza tra i più grandi, magari cercando di arrivare tra i professionisti. Per ora, però, la strada sembra difficile: la squadra sarda, infatti, è al quattordicesimo posto del girone G della Serie D.

Arrivo in terra sarda

Nel comunicato della società sarda si legge: “l’Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Edoardo Della Salandra, attaccante di piede destro classe 2005. Dopo le giovanili con Urbetevere, Lazio e Ternana, arriva a Olbia dalla Primavera del Napoli. Benvenuto a Olbia Edoardo!”.

Una ripartenza che ci si augura possa essere solo uno scoglio prima dell’arrivo tra i professionisti per Della Salandra, capitato in una delle situazioni peggiori per la Primavera del Napoli. Il club partenopeo è retrocesso in Primavera 2 ormai un anno e mezzo fa, è al secondo anno nella seconda divisione di categoria, e non sembra stia riuscendo a risalire. Per ora, gli azzurrini sono al secondo posto dietro al Lecce e vogliono provare a salire in Primavera 1 al prima possibile.