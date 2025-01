Napoli, arriva l’annuncio di Di Marzio: “È fatta per Hasa, arriva in città per le visite mediche”

Dopo Simone Scuffet, la SSC Napoli ha perfezionato anche il secondo acquisto del mercato invernale. Come annunciato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il club partenopeo ha definito la trattativa per il trasferimento di Luis Hasa.

Il calciatore arriverà a Napoli nelle prossime ore e sosterrà le visite mediche di rito. A Lecce, quest’anno, non ha trovato molto spazio. Il portale Gianlucadimarzio.com svela anche le caratteristiche e la carriera del calciatore: “Luis Hasa è un centrocampista offensivo classe 2004 di proprietà del Lecce. Calciatore che ha un passato nella Juventus Next Gen e vanta la vittoria degli Europei Under 19 del 2023, dove è stato premiato come miglior calciatore del torneo”.

LUIS HASA NUOVO CALCIATORE DELLA SSC NAPOLI: GIOVANNI MANNA ACQUISTA IL SUO PUPILLO AI TEMPI DELLA JUVENTUS. IL CLASSE 2004 NON HA TROVATO SPAZIO A LECCE

“L’ex bianconero è stato tra i protagonisti anche in finale, servendo l’assist per il gol decisivo di Michael Kayode che ha permesso agli Azzurrini di battere il Portogallo”, riporta Di Marzio. Hasa, quindi, rappresenta il secondo acquisto della SSC Napoli nel mercato invernale.