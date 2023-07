Napoli, arriva l’ok di Maxime Lopez: il primo acquisto di Garcia costerà circa 10 milioni di euro

Dopo diversi addii, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto al primo acquisto del mercato estivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la società partenopea è uscita allo scoperto per Maxime Lopez del Sassuolo, chiedendo informazioni al Sassuolo. Il calciatore ha già accettato il trasferimento in Campania come si può ben evidenziare dalle seguenti dichiarazioni: “Ho fatto tre stagioni nel Sassuolo, che è un grande club. Ho già parlato con loro del mio futuro, li ho ringraziati perché in un certo senso mi hanno rilanciato e permesso di mettermi in mostra, ma credo sia arrivato il momento di andare via e di puntare più in alto“.

“Mi piace molto anche un club del Sud che mi ricorda molto Marsiglia“, un chiaro riferimento alla SSC Napoli. Maxime Lopez è un’esplicita richiesta del nuovo allenatore Rudi Garcia, il quale vuole il centrocampista per farlo diventare il vice-Lobotka. Il Sassuolo chiede una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.