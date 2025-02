Napoli, arriva Okafor: i tifosi del Milan festeggiano sui social per la cessione

La SSC Napoli ha deciso di sostituire Khvicha Kvaratskhelia con Noah Okafor. Dei 70/75 milioni di euro incassati per la stella georgiana, il club partenopeo ha deciso di investirne due per un prestito semestrale e rinviare, probabilmente, un grande acquisto per la fascia al prossimo mercato estivo.

Da Milano, intanto, festeggiano per l’addio dell’attaccante che non è mai entrato nel cuore del tifo rossonero. Sui social, in particolare, alcuni tifosi sono entusiasti della cessione del calciatore al Napoli: “Un fenomeno solo su Youtube, ora che lo vedrete giocare capirete”, e ancora: “Pochi sanno che non è in condizione, gli servono 4-5 settimane per essere accettabile”.

NAPOLI, ARRIVA OKAFOR: PRESTITO ONEROSO DA 1.5 MILIONI DI EURO E RISCATTO (SENZA OBBLIGO) FISSATO A 23.5 MILIONI DI EURO IL PROSSIMO GIUGNO

Questo l’annuncio di SKY: “Tutto fatto per il passaggio di Noah Okafor dal Milan al Napoli. Le cifre dell’operazione: 1,5 di prestito oneroso, più 23,5 milioni di riscatto pagati al Milan”, ha dichiarato Gianluca Di Marzio.