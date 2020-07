Napoli, arriva Osimhen: nelle prossime ore potrebbe già essere ufficiale

Aurelio De Laurentiis sta definendo la trattativa per portare a Napoli Victor Osimhen, attaccante del Lille che, nell’ultima stagione, è diventato un vero e proprio punto di riferimento della squadra nonostante la sua giovane età.

Con la maglia del Napoli, il giocatore dovrebbe guadagnare circa 4 milioni di euro comprensivi di bonus, i quali, però, non lo porterebbero a diventare il calciatore più pagato della società. Kalidou Koulibaly, infatti, ne guadagna uno in più. Sicuramente, però, diventerà il colpo più costoso di sempre della SSC Napoli ed anche giovane calciatore che guadagnerà di più.

Secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport, la trattativa è in via di definizione e nelle prossime ore potrebbe anche arrivare l’ufficialità. Il Napoli dovrebbe versare circa 60 milioni di euro nelle casse del Lille.

Tra la società francese, il Napoli e gli agenti del giocatore, infatti, sarebbero già in corso gli scambi di documenti per chiudere definitivamente la telenovela che ormai dura da diverse settimane.

Con l’arrivo di Osimhen, quindi, è praticamente scontato l’addio di Arek Milik, il quale ha deciso di non rinnovare con la società partenopea e andare via o quest’anno, o il prossimo a costo zero. La società azzurra, ovviamente, non vuole perdere un patrimonio a costo zero e per questo sta cercando una soluzione.