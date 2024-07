Napoli, arriva Spinazzola. Fondamentale Conte, lo considera uno dei migliori esterni italiani

La SSC Napoli ha deciso di ingaggiare il parametro zero Leonardo Spinazzola. Il terzino arriva in azzurro dopo diverse stagioni alla Roma tra alti e bassi dovuti soprattutto ad infortuni che non gli hanno permesso di esprimere al massimo le sue potenzialità sulla fascia sinistra.

A scrivere di Spinazzola e il Napoli l’edizione de La Gazzetta dello Sport, sottolineando come sia stato fortemente voluto dal nuovo allenatore partenopeo: “Antonio Conte ha spinto fortemente per il suo arrivo, reputandolo uno dei migliori esterni italiani a tutta fascia. Un’occasione a zero che il Napoli non si è fatto sfuggire: Spinazzola si legherà al club di Aurelio De Laurentiis per le prossime due stagioni, a 1,8 milioni netti l’anno”.

“Lunedì sarà a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche e poi si dirigerà nella sede della FilmAuro per firmare il contratto. Il giorno dopo sarà a Napoli per il raduno e giovedì mattina partirà insieme alla comitiva azzurra per la Val di Sole, per il primo ritiro dell’estate azzurra”.

SPINAZZOLA OCCASIONE A COSTO ZERO PER IL NAPOLI DI ANTONIO CONTE: IL MISTER CREDE FORTEMENTE NELLE POTENZIALITA’ DELL’EX TERZINO DELLA ROMA DI DANIELE DE ROSSI

Fondamentale, per l’arrivo di Spinazzola, Antonio Conte. Il mister ha convinto Manna ad ingaggiare il calciatore, convincendo la dirigenza che il ragazzo è riuscito a recuperare il massimo della sua condizione fisica: “Fidati, è fortissimo e inoltre ha recuperato una ottima condizione fisica”, sarebbero state le parole del mister al nuovo dirigente partenopeo.