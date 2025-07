Napoli, l’investimento Lorenzo Lucca costerà oltre 50 milioni di euro tra ingaggio e costo del cartellino

Dopo aver perfezionato le trattative per il trasferimento in azzurro di Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang e Sam Beukema, la SSC Napoli ha chiuso un ulteriore acquisto di livello accontentando l’allenatore Antonio Conte che l’ha espressamente richiesto: Lorenzo Lucca.

Aurelio De Laurentiis ha infatti perfezionato l’acquisto dell’attaccante dell’Udinese che sarà a disposizione sin da subito per Antonio Conte al ritiro che si sta svolgendo a Dimaro. Un acquisto importante per le casse del Napoli che pagherà, complessivamente, oltre 35 milioni di euro per il bomber italiano.

LE CIFRE PER IL TRASFERIMENTO DI LORENZO LUCCA ALLA SSC NAPOLI: IL CALCIATORE ARRIVA IN AZZURRO IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO

9 milioni di euro di corrispettivo per il prestito oneroso, 26 milioni di obbligo di riscatto. Un costo del cartellino, quindi, da 35 milioni di euro ai quali bisognerà aggiungere l’ingaggio lordo del calciatore, per cinque anni, da 3.7 milioni di euro annuali. Per la SSC Napoli, quindi, Lucca avrà un costo complessivo, sui cinque anni di contratto, da circa 53 milioni di euro.