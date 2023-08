Napoli, arriva un nuovo attaccante: Walid Cheddira. Sarà girato un anno in prestito al Frosinone

Nuovo colpo in prospettiva della SSC Napoli che chiude l’acquisto di Walid Cheddira dalla SSC Bari. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il presidente Aurelio De Laurentiis è ad un passo dall’acquistare il nuovo attaccante per poi prestarlo, un anno, al Frosinone: “Dopo aver vinto la scorsa Serie B, il Frosinone si prepara in vista dell’inizio della prossima Serie A“. Il calciatore arriverà in azzurro per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro.

“Il club giallazzurro aprirà il campionato in casa contro il Napoli campione d’Italia: la squadra di Di Francesco è vicinissima a Walid Cheddira. L’attaccante marocchino è pronto a trasferirsi al club giallazzurro, ma via Napoli. Gli azzurri infatti vorrebbero mantenere il controllo del giocatore. Un’operazione simile a quella di Caprile, che dal Bari è passato all’Empoli via Napoli. Si attende quindi il passaggio dell’attaccante marocchino dalla società biancorossa al club azzurro in questi giorni e poi si definirà il prestito al Frosinone“.