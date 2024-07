Napoli, arriva un’offerta da 90 milioni di euro: De Laurentiis costretto a cedere Osimhen?

La SSC Napoli lavora alla cessione di Victor Osimhen. Nei giorni scorsi, fa sapere il portale Tuttomercatoweb.com, è arrivata un’offerta da 90 milioni di euro alla proprietà partenopea per l’attaccante nigeriano: “E’ entrata ufficialmente nel vivo la trattativa per il trasferimento al Paris Saint-Germain di Victor Osimhen”.

“Il procuratore del centravanti nigeriano è volato a Parigi per trattare da vicino club club campione di Francia che deve sostituire Kylian Mbappé. Ricevuto il no di Aurelio De Laurentiis per Kvaratskhelia, il PSG s’è fiondato sul bomber nigeriano con una prima proposta da 90 milioni di euro”.

“Troppo poco, il Napoli vuole una cifra quanto più vicina è possibile alla clausola da 130 milioni di euro, ma si ragiona in queste ore anche sulla possibilità di inserire delle contropartite. Non è facile, ma nemmeno da escludere”.

Al momento il club azzurro ha declinato la proposta di 90 milioni ma il tempo stringe e il Napoli ha bisogno di cedere il bomber nigeriano per poter concludere la programmazione della campagna acquisti estiva. Osimhen andrà via, al PSG, in Arabia o in Premier e il Napoli investirà parte della somma per acquistare Romelu Lukaku dal Chelsea.