Napoli, 4 nuovi acquisti da 100 milioni di €: i nomi, due nuovi attaccanti per Antonio Conte

Il Napoli si prepara a vivere giornate caldissime negli ultimi scampoli di calciomercato. Il club azzurro ha infatti a disposizione un tesoretto che può arrivare fino a 100 milioni di euro, da destinare al rafforzamento della rosa in più reparti chiave. Il primo grande investimento riguarda l’attacco: il sostituto di Romelu Lukaku dovrebbe essere Rasmus Hojlund, per il quale il Napoli è pronto a stanziare circa 50 milioni di euro tra prestito, riscatto e ingaggio. L’attaccante danese è considerato il profilo ideale per dare continuità al progetto tecnico e garantire un riferimento di prospettiva a lungo termine.

Un altro obiettivo concreto è Juanlu, esterno basso del Siviglia, valutato circa 20 milioni di euro. Il classe 2003 è visto come rinforzo immediato ma anche come investimento per il futuro, grazie alle sue qualità di corsa, spinta e duttilità tattica.

A centrocampo il Napoli ha deciso di muoversi con decisione: il nome più abbordabile è quello di Marco Brescianini, valutato intorno ai 15-20 milioni, mentre il vero sogno resta Yunus Musah del Milan, operazione più complessa ma che De Laurentiis e il ds Manna continuano a monitorare con attenzione.

Infine, resta sul tavolo anche l’idea di un nuovo esterno offensivo. L’investimento previsto è di circa 10 milioni di euro, e al momento il nome in pole è quello di Elmas, che potrebbe tornare a vestire l’azzurro dopo l’esperienza altrove. Il Napoli, dunque, si prepara a un finale di mercato scoppiettante: con un budget complessivo da 100 milioni di euro, l’obiettivo è consegnare a Antonio Conte una rosa completa, competitiva e pronta a lottare su tutti i fronti.