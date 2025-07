Napoli, arrivano altri due acquisti oltre Marianucci e De Bruyne: budget esaurito per 150 milioni?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l’aveva promesso e sta accontentando Antonio Conte. Dopo aver perfezionato le trattative per il trasferimento in azzurro di Marianucci e De Bruyne, il club partenopeo è ad un passo dal definire anche altre due trattative.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe questione di dettagli il trasferimento in Campania di due calciatori olandesi, Sam Beukema e Noa Lang, i quali arriverebbero in azzurro come terzo e quarto acquisto della sessione estiva di calciomercato.

NAPOLI SCATENATO, AL 4 LUGLIO GIA’ SPESI 170 MILIONI DI EURO LORDI TRA COSTO DEL CARTELLINO ED INGAGGIO DEL CALCIATORE

Fino a questo momento, dei 300 milioni di euro tra cartellino ed ingaggio promessi da ADL, sono stati già spesi nel seguente modo: 15 milioni per Marianucci (10 per il cartellino e 5 per l’ingaggio di cinque anni), 28 milioni per De Bruyne (bonus alla firma di 10 milioni e ingaggio di tre anni per un complessivo di 18 milioni, circa 30 milioni per Lang e probabilmente oltre 28 milioni per Beukema

Si tratta, in questo caso, di cifre nette. Bisogna ora capire se ADL facesse riferimento al lordo, perché in quel caso sarà necessario aggiungere almeno un ulteriore 40% arrivando quindi a oltre 150 di euro lordi.