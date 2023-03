Napoli, arrivano anche i complimenti di Guardiola. Spalletti non gradisce: “Un giochino che si conosce”

Pep Guadiola impressionato dal Napoli di Luciano Spalletti. L’allenatore del Manchester City ha infatti applaudito gli azzurri durante l’ultima conferenza stampa, esaltando il lavoro dell’allenatore campano: “Mi fa piacere, ho vissuto due anni in Italia ed ho tanti amici lì. Non è una casualità, il Napoli è forse la squadra in questo momento più forte in Europa, come qualità di gioco è vicina all’Arsenal. Si sono qualificati Milan e Inter, poi in Premier c’è un vostro allenatore“.

Non è la prima volta che il mister ex Barcellona si complimenta con gli azzurri, già ai tempi di Maurizio Sarri seguiva con interesse il gioco offerto dal Napoli. Da parte di Guardiola c’è una grande stima verso il Napoli che potrebbe essere anche il prossimo avversario in Champions League.

Il mister del Manchester City è rimasto stregato dagli azzurri. Uno spettacolo per gli occhi, una squadra che gira alla perfezione, è questo il pensiero di Pep Guardiola sul Napoli.

I complimenti di Guardiola, però, non sono stati apprezzati da parte di Spalletti, il quale ha dichiarato: “Non mi rende niente, è un giochino che si conosce, quello di mettere le pressioni addosso agli altri e quindi non mi rende orgoglioso. Come puoi paragonare una squadra che spende tutti quei soldi con Napoli? Serve per giochino, per cui ti mettiamo là e sicuramente devi cadere“.