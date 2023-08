Napoli, arrivano quindici giorni di fuoco: prima Veiga, poi il ‘colpo alla Osimhen’ del 2023

Saranno quindici giorni di fuoco quelli che attendono la SSC Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha intenzione di piazzare acquisti di livello per permettere al proprio allenatore, Rudi Garcia, di raggiungere tutti gli obiettivi stagionali, sia in campionato che in UEFA Champions League.

Nelle prossime ore è previsto l’arrivo in Campania di Gabri Veiga, giocatore spagnolo che attende solo il semaforo verde per la sua cessione ed arriverà in azzurro per circa 36 milioni di euro. Veiga sarà il sostituto di Piotr Zielinski, il quale si trasferirà in Arabia Saudita.

Dopo aver perfezionato Veiga, Aurelio De Laurentiis si fionderà anche su un altro centrocampista, un suo pallino: Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta potrebbe rappresentare il ‘colpo alla Osimhen’ di quest’anno, un affare che complessivamente potrebbe arrivare a costare anche 50 milioni di euro.