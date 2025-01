Napoli, Asensio nella trattativa per Kvara? L’ex Real Madrid in uscita dal PSG

La SSC Napoli, durante questo mercato di gennaio, avrà il compito di rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte nonostante la partenza di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano vestirà infatti la maglia del PSG e il club partenopeo deve subito trovare un suo sostituto.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, tra i calciatori offerti dal club transalpino vi sarebbe anche l’ex Real Madrid, Marco Asensio: “Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi che potrebbero essere utilizzati come pedina di scambio sarebbe Marco Asensio, giocatore in uscita dai parigini”.

Al PSG Asensio non è riuscito a dimostrare le sue qualità. 37 le presenze in un anno e mezzo in maglia francese. Al Real Madrid, invece, aveva mostrato qualità fuori dal comune. Attualmente la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro.

MARCO ASENSIO ALLA SSC NAPOLI NELLA TRATTATIVA PER IL PASSAGGIO DI KVARA AL PSG. OPERAZIONE COMPLICATA, DE LAURENTIIS PRETENDE INTERO CASH PER IL TRASFERIMENTO

Conferme sono arrivate anche dalla Francia: “Kolo Muani? Troppo caro. E’ impossibile, non credo assolutamente a questa possibilità. Si parla un po’ di Marco Asensio, ma non penso voglia andare a Napoli”.

“Gli azzurri chiedono cash e il PSG può pagare senza problemi, ma può aspettare la fine di gennaio perché Kvara non potrebbe giocare le gare di gennaio in Champions per una questione di lista UEFA. Insomma, non c’è fretta da parte dei parigini”, ha dichiarato il giornalista de “Le Parisien” Christophe Berard a Radio Marte.